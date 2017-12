Salut; la question est simple, que faut il comme configuration pour gérer des montages vidéo en 1080p et en 4k, sans que ca plante.. Il s'agirait de monter des vidéos familiales avec filtres et transitions... quel logiciel serait l'idéal ? Merci aux connaisseurs

Like

Who likes this ?

posted the 12/30/2017 at 06:38 PM by titipicasso