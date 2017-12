Peut-être une bonne nouvelle, la pièce de théâtre YorHa Stage 1.0 et 1.2 aura le droit à un bluray, il reste de l'espoir pour une traduction en anglais ou français au vue du succès du jeu. YorHa Stage est en quelque sorte la préquelle du jeu qui avait été joué en 2015.D'ailleurs le nouveau casting des personnages a été annoncé.et pour la musique Emi Evans et Kawano Marina

posted the 12/30/2017 at 12:15 PM by lion93