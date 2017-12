Voici les jeux qui sortiront le mois prochain :- The Escapists 2 (Nintendo Switch) – 11 janvier- Street Fighter V : Arcade Edition (Ps4, PC) – 16 janvier- Digimon Story : Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (Ps4, PsVita) – 19 janvier- Lost Sphear (Nintendo Switch, Ps4, PC) – 23 janvier- The Inpatient (PsVR) – 23 janvier- Dragon Ball FighterZ (Ps4, Xbox One, PC) – 26 janvier- Monster Hunter World (Ps4, Xbox One) – 26 janvier- Dissidia Final Fantasy NT (Ps4) – 30 janvier- Call of Duty : WW2 – The Resistance DLC Pack (Ps4) – 30 janvier- Celeste (PC, Nintendo Switch, PS4)De quoi bien commencer l’année…Source : http://twinfinite.net/2017/12/all-video-game-releases-january-2018/