Bonjour à toutes et tous,



Je ne poste des articles que très rarement, mais là je suis sur un cas où je ne peux me décider.



Avec l'arrivée des Street Fighter 30th Anniversary, Dragon Ball Fighter Z et je compte potentiellement me mettre à des KoF et des Guilty Gear et Blazeblue, je souhaite investir dans une manette ou un stick pour la Switch et une manette ou un stick pour le combo PS4/XONE.



Déjà, concernant mon expérience, je suis un débutant dans les jeux de baston et j'ai besoin de conseils de spécialistes. Je joues sur USF2 sur Switch que j'aime beaucoup avec la manette PRO, mais ce n'est tout de même pas idéal, je trouve la croix moyenne et le placement des gâchettes n'est pas idéal.

Mon niveau dans les jeux de combat peut être considéré entre le mauvais et médiocre => débutant donc.



- Je souhaite une manette ou un stick pour la Switch



- Je souhaite une manette ou un stick pour la PS4/XONE (idéalement compatible les deux consoles)



- Mon budget serait de 100 euros par manette. Je sais qu'il y a des sticks à 150 et 200 euros mais si mon budget était illimité, je prendrai le meilleur et ne demanderais pas conseil. Par ailleurs, ne connaissant pas mon assiduité future sur les jeux de baston, je préfères rester mesuré sur l'investissement.





Manette ou Stick?



C'est mon premier dilemme. j'ai déjà joué sur une borne d'arcade et sur un stick et il faut s'habituer, mais les sensations sont bonnes tout de même. Pour les manettes, je n'ai vraiment aucune connaissance sur laquelle serait la mieux adaptée pour les jeux de baston.



Filaire ou pas?



Je m'en fiche tant que le câble fait au moins 2.5 m ou plus.



Voili, voilou, que ce soit pour Switch ou PS4/XONE, je souhaite une manette de qualité et solide. Pour un stick, 100 euros, je pense ne pas avoir le meilleur du meilleur mais quelque chose de très correct pour débuter.



Je vous remercie et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année à vous, vos amis et familles.



Vive les jeux et toutes les consoles!