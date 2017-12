Divers

L'appel à la police sonnait grave: une violente dispute dans une maison de Wichita, au Kansas, une personne abattu, un homme armé tenant des otages et menaçant de brûler l'endroit.



Les agents ont couru sur les lieux et ont encerclé la maison. Un homme a émergé et la police lui a ordonné de lever les bras. Quelques instants plus tard, un officier a tiré un coup mortel.



Toute la rencontre de jeudi soir avait été basée sur un canular: il n'y avait pas eu de coups de feu avant l'arrivée de la police, pas d'otages, pas de menace d'incendie criminel. Au lieu de cela, c'était une incarnation fatale de "swatting", dans lequel les gens rapportent de faux crimes dans l'espoir d'obtenir une équipe SWAT pour attaquer la maison d'un rival.



"Si le faux appel de la police n'avait pas été fait, nous n'aurions pas été là", a déclaré le chef adjoint Troy Livingston du département de police de Wichita lors d'une conférence de presse vendredi. La police n'a pas dit s'ils savaient qui avait fait l'appel blague, mais a dit que c'était un élément clé de leur enquête.



La victime a été identifiée par des membres de sa famille dans les médias locaux comme Andrew Finch, 28 ans. Sa mère, Lisa Finch, a déclaré à The Wichita Eagle que son fils avait entendu des mouvements extérieurs et avait été abattu par des policiers

