Voilà en image les jeux que je retiens pour cette année 2017. (il n'y a pas vraiment d'ordre mais mon coup de coeur est Cup Head )Cup Head.Divinity Original Sin 2.Halo Wars 2Dishonored 2Forza Motorsport 7Mario + Rabbids Kingdom BattleGigantic ( c'est un MOBA F2P qui mérite plus de visibilité. Alors d'habitude j'aime pas les MOBA mais j'ai voulu essayé et j'ai joué qu'a ça pendant des nuits entière avec des potes. PS.Les Charadesigns sont excellents certains m'ont marqué )Dead CellsHollow KnightSuper Lucky's TaleGravity Rush 2PUBG ( c'est un peu spéciale je le mets pas en tant que bon jeu mais en tant que jeu marquant car il fournis des sensations intenses comme aucun autre jeu donc je me dis qu'il a sa place )2DarkAssassin's Creed OriginsEt pour clore c'est une Alpha mais j'y aie quand même passé 180 heures cette année.Sea Of Thieves