Hello, encore un post sur sw ☺

Juste pour dire que je viens de me mater Rogue One une nouvelle fois, et qu'est ce que c'est bon!

Je disais ailleurs que j'étais pour la 1ere fois sorti mitigé d'un film sw avec l'épisode 8. Trop de choses inutiless, de coïncidences dans le scénario...

On me disait que tous les films étaient bâtis ainsi, que je savais pas apprecier la nouveauté, etc

Et bien rogue one à un super scenar, aucun moment longuet, épique du début à la fin, de tres bons acteurs, fes decors fabuleux... une tuerie quoi...

Donc c'est encore possible de faire un bon star wars