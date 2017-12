Voilà, 2017 se termine dans la joie et l'allégresse, il est donc temps pour moi de faire un petit bilan des jeux qui m'ont fait planer cette année. Je ne fais pas toujours de top écrit, ayant du mal à formuler mes pensées pour ce genre de choses mais allez savoir pourquoi, là, je suis chaud comme la braise donc voili voilou. C'est parti, du numéro cinq au numéro un :Eh non, je ne commence pas par le numéro un, histoire que vous ayez un minimum de suspense (même si je vous connais hein, vous allez tout de suite foncer plus bas pour voir l'élu de mon cœur, bande de pressés). Ainsi,est cinquième dans mon top.Ayant aimé, je me suis dit qu'un jeu similaire dans un Japon féodal mystifié et jouable avec un clone de Geralt de Riv, ça pourrait être cool... et ça le fut ! Non sans défauts (pas toujours très joli sur lade base, entre autres), le plaisir de jeu est bien là grâce à un gameplay au poil, une difficulté calibrée bien comme il faut (bon, pas toujours), une direction artistique charmante ainsi que des musiques qui savent mettre dans l'ambiance.Il manque encore quelques ingrédients pour en faire un véritable hit mais laa su poser de très bonnes bases avec cette nouvelle licence !fait partie de mes jeux favoris (que voulez-vous, j'ai un faible pour ce genre) alors une petite extension nous mettant dans la peau de Chloe Frazer, je dis oui, oui et redis oui !Alors oui, c'est plus ou moins la même chose, il n'y a rien de vraiment nouveau à l'horizon (ça, c'est pour plus tard... oups, spoiler) mais la formule est toujours aussi efficace pour moi, surtout grâce à des décors magiques (l'Inde vue par, ça claque) et un duo aussi charmant qu'amusant.a su dépoussiérer sa saga mythique avec brio. Nous avons enfin des combats avec un minimum de challenge, des quêtes plus ou moins intéressantes (c'est pas du niveau demais on s'en approche doucement) et une exploration remaniée fort plaisante, le tout dans un cadre réellement délicieux.L’Égypte antique d'est grande, belle, mystique, dangereuse et jamais je ne m'y suis ennuyé. Mercid'avoir réalisé l'un de mes rêves d'ado', maintenant, je veux la Grèce !Une jeune femme badass qui affronte à l'aide d'un arc des robots géants inspirés de divers animaux et dinosaures, pourquoi personne ne l'a fait avant ?a su me captiver dès les premiers instants avec son univers original, ses personnages attachants, son gameplay impeccable (bon, Aloy, il faut quand même que tu apprennes à escalader comme il faut dans la suite, s'il te plaît), ses graphismes renversants pour un open world d'une telle ampleur, ses belles musiques...Mais surtout, on affronte des putains de dinosaures robotiques, c'est quand même sacrément cool et j'en rêvais depuis tout petit donc voilà, rien que pour ça, place obligatoire sur le podium de l'année.Surprise, ce n'est pas! Bon, déjà, je n'ai pas laet je n'ai vraiment pas envie d'y jouer surdonc voilà, le bougre va attendre un peu.Non, le jeu qui m'a le plus surpris cette année, c'est bel et bien. Je l'ai découvert grâce à: quelqu'un a posté des images montrant qu'on pouvait gagner via une partie de bowling un poulet qui peut être engagé en tant que manager, naturellement, j'ai foncé sur le jeu dès que possible. Un poulet manager, vous vous rendez compte ?Naturellement, ce n'est pas la seule force de, loin s'en faut. Non, avec ce jeu, on a quasiment tout : des personnages charismatiques ? Y en a plein. Mise en scène en béton ? Oh que oui. Histoire captivante ? On ne lâche pas la manette lors des derniers chapitres. Gameplay fun et addictif ? Bon, ça, c'est perfectible mais oui, c'est tout de même fort plaisant de casser plein de gueules et de s'essayer à une tonne de mini-jeux (vive la danse avec le sosie de... oui, ce jeu pense vraiment à tout). Musiques de folie ? J'en ai fait un article ici qui prouve c'est de la bonne . Durée de vie adéquate ? Elle explose tout grâce à une histoire assez longue et plein de quêtes plus ou moins connes qui donnent souvent envie de (sou)rire.est la preuve vivante que l'espritest toujours dans les parages. S'il est un tantinet old school, il est surtout cool et il a réussi à me faire vivre plein d'émotions. Explosif, fun, délirant, émouvant, épique, captivant, voilà qu'une partie des adjectifs convenant à ce jeu.Évidemment, je n'ai pas encore joué à tous les jeux de 2017 qui m'intéressent, ainsi, ce top pourrait changer dans les mois ou les années à venir.Je le redis mais au cas où, je n'ai pas encore de, il me manque donc par exempleetPour le reste, j'attends une occasion de bondir sur le splendidesuret sur, il me manque encore des perles commeetBref, 2017 m'a beaucoup satisfait et j'attends désormais 2018 avec impatience, tant l'année promet avec des jeux comme(l'espoir fait vivre),et bien d'autres encore !