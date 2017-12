Certains jeux ne manquent pas d'originalité, et il en va de même pour Serial Cleaner, un titre développé par iFun4all et édité par Curve Digital. Ici, vous incarnez un nettoyer professionnel un peu particulier, disons qu’il est question de nettoyer une scène de crime. Dans Serial Cleaner, vous allez là où on a besoin de vous pour nettoyer le sang, cacher les corps, détruire toutes preuves évidentes et j'en passe. Doté d’une ambiance très orientée films des années 70, chose que j’apprécie à titre personnel, je ne pouvais passer à côté de Serial Cleaner et je vais vous dire pourquoi.On incarne ici Bob Leaner, un nettoyeur professionnel qui prend son boulot très au sérieux. Toujours chez sa mère, Bob peut interagir avec certains objets, à savoir qu’il peut écouter les informations passant à la radio ou à la TV, échanger avec sa mère, lire le journal mais ses missions lui sont confiées par téléphone. Il faut savoir que le déroulement de chaque mission est toujours le même, Bob est chez sa mère, il interagit avec les divers éléments sans pour autant y être obligé mais c’est une fois que Bob a interagit avec le téléphone qu’il peut s’en aller pour honorer son contrat. La manière de procéder reste donc à l'identique entre chaque mission. De ce côté-là, il n’y pas d’évolution, bien que sa mère ne se situe pas toujours au même endroit.Mais là où Serial Cleaner se démarque c'est au niveau de son ambiance très 70’ et sa trame scénaristique. Entre chaque contrat on écope de certaines explications, mettant une scène et un lieu en avant. Bob doit s'y rendre et faire le ménage en récupérant des corps, des preuves sans oublier de nettoyer un minimum le sang présent sur la scène de crime. Je dis bien un minimum car selon les missions le pourcentage de nettoyage est différent, un coup vous devrez nettoyer 65%, ensuite 75%... Cela varie selon les missions mais les adeptes du 100 % s’en donneront à cœur joie et fera tout pour nettoyer la scène de fond en comble. Après tout, il faut que la scène soit clean, non ?Il n'est pas toujours évident de trouver bobines et magazines, alors n'hésitez pas à fouiller les niveaux et ne vous obstinez pas à faire le strict minimum. Il en va de votre réputation tout de même ! Comme évoqué donc, quand on entame un contrat on peut aussi visualiser divers défis, soit de jour soit de nuit, via la touche ZL, et on doit du coup jouer avec des restrictions comme par exemple réussir un contrat étant ivre, ou alors sans pouvoir utiliser ses sens de nettoyeur. On peut aussi relever un défi en jouant en noir et blanc, en mode nettoyage myope ou super hardcore, sans indicateur sonore et j'en passe...Vous trouverez plus de détails et autres spécificités du jeu sur mon blog ->Merci