Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Et voilà, la Nintendo switch s'est vendue plus au Japon depuis son lancement en mars dernier que la WiiU sur l'ensemble de sa toute sa courte et douloureuse carrière. Ce n'est plus qu'une question de mois pour que ça soit aussi le cas dans le monde. Ça, c'est fait...Source : https://www.gonintendo.com/stories/298792-switch-outsells-wii-u-s-total-install-base-in-japan