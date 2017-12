Vu tout ce qu'il va arrivé, peu importe sur les supports, je me faisais déjà un top attente de ce qu'il va sortir sur PS4 déjà.Alors perso si je devais faire un top 10:- God of War- Kingdom Hearts 3- Red Dead Redemption 2- Ninokuni 2- DQXI- Soul Calibur VI- Hokuto ga Gotoku- Spiderman- Shadow of the Colossus- Left AliveEt vous? C'est difficile, tellement y a de choix.Je suis certain d'en avoir oublié..