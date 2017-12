Nintendo Japon a eu l'idée de demander aux possesseurs de Nintendo switch d'établir une liste de leur 30 meilleurs jeux. Retrouvez-là ci-dessous et sur le site de Nintendo Japon. Si les deux premiers ne sont pas vraiment une surprise, les suivants sont parfois plus surprenants. Jugez vous même...



1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2 Super Mario Odyssey

3 SteamWorld Dig 2

4 Overcooked® – Special Edition

5 Splatoon 2

6 Rei-Jin-C-Lu-P

7 DEEMO

8 Snipperclips Plus : Les Deux Font la Paire

9 Xenoblade Chronicles 2

10 Mario Kart 8 Deluxe

11 Minecraft: Nintendo Switch Edition

12 Rocket League

13 Snipperclips: Les Deux Font la Paire !

14 Fire Emblem Warriors

15 Levels+

16 Shovel Knight

17 Sonic Mania

18 Cat Quest

19 Dragon Ball Xenoverse 2 pour Nintendo Switch

20 POKKÉN TOURNAMENT DX

21 Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver.

22 Mighty Gunvolt Burst

23 FIFA 18

24 HUMAN RESOURCE MACHINE

25 Blaster Master Zero

26 Puyo Puyo Tetris

27 LEGO CITY UNDERCOVER

28 Disgaea 5

29 VOEZ

30 Brave Dungeon+Devil Lady COMBAT

