Coup dur pour Nintendo. Souvenez-vous (ici), au mois d'août dernier, après des années de procédures, un jury d'une cour de Dallas au Texas avait donné raison à une société américaine du nom d' iLife Technologies Inc,dans une affaire l'opposant à Nintendo pour une histoire de violation de brevet à propos d'une technologie utilisée par la Wiimote. Nintendo avait été condamné à verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts à iLife Technologies Inc, mais s'était empressé de faire appel de sa condamnation, contestant toute violation (voir détails ici)



Malheureusement pour Nintendo, la cour d'appel américaine du circuit féderal vient de confirmer la condamnation,, rejetant les arguments de Nintendo notamment celui affirmant que le brevet d'iLife était de toute façon invalide car "écrit d'une manière incorrecte". Nintendo doit donc verser 10 millions de dollars à iLife... Cependant, il est plus que probable que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Nintendo peut encore interjeter appel de la décision une fois que celle-ci lui aura été signifiée par un juge. Pour le moment, Nintendo n'a pas réagi à cette annonce.

