Voici une "Information" concernant la Nintendo Switch :En un peu plus de 9 mois, Nintendo a su imposer sa nouvelle console en en écoulant 10 millions dans le monde, aidée par les jeux Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Splatoon 2 ou Xenoblade Chronicles 2. Cependant, 2018 s'annonce plus compliquée, à cause du report des cartes SD 64 Go à 2019 et des jeux beaucoup moins vendeurs. En effet, les jeux Yoshi, Kirby Star Allies et Project Octopath Traveller sont de moins grosses licences que Mario ou Zelda. Quant aux jeux Metroid Prime 4 et Pokemon RPG, pas sûr qu'ils sortent l'année prochaine. Reste à voir si Nintendo a de grosses surprises en réserve...Source : https://www.allnintendo.com/2017/12/29/rumors-that-could-greatly-affect-nintendo-switchs-performance-on-2018/