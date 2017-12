Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose des invocations sur le nouveau portail avec Gohan Ultime leader de la catégorie sang mêlé, à coté de lui quelques persos sympa à droper (pour ma box) donc on se permet de lâcher quelques DSEn bonus les derniers tickets de Noël avec des SSR de garantis en fin de vidéoMerci de partager les frérots

Who likes this ?

posted the 12/29/2017 at 04:02 PM by koopaskill