GamingBolt : Project Code: Shift sortira sur Xbox One et Steam, mais il semble qu'il esquive la PS4. Est-ce qu'il sortira sur la console de Sony un jour et si ce n'est pas le cas, pourquoi?



Seasun Enterteinment : En fait, Project Code: Shift sortira sur Xbox, Steam et PlayStation (éventuellement Switch). La raison pour laquelle nous ne pouvions pas commenter sur la version PlayStation pendant les événements qui ont conduit à l'E3 (et après) était parce qu'il y avait certains éléments du côté business, des choses qui devaient être prises en charge en priorité.

Alors qu'après l'E3 les développeurs ne savaient pas s'il s'agirait d'une exclu Xbox One, on sait aujourd'hui qu'il n'en sera rien, et qu'une version PS4 est également dans les tuyaux, voir peut être même, à terme, une version switch.Ce silence temporaire concernant la console japonaise était il le résultat d'une négociation avec Microsoft pour l'exclusivité? De l'attente d'avoir le feu vert et/ou les kits de développements de la part de Sony? Une question de droits? Où était ce encore autre chose? Nous ne le sauront pas, mais après tout,Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, j'avais fait une présentation du jeu sur Microsoft Waypoint (