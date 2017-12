Bordel cette bonne claque dans la tronche !!!!!

Après la grosse déception Uncharted 4, jeu pour lequel j'ai acheté la PS4, ce Lost Legacy m'a enfin fais vivre l'expérience que j'attendais depuis des années et que seule cette licence me procure (pourtant, les reboot de Tomb Raider avaient mis la barre très haut !!!!). Graphiquement, en 4K HDR, j'ai rarement vu mieux : végétation luxuriante, panoramas à tomber, ambiance "Indiana jones", effets de lumière magnifique et surtout, de l'action, des chutes et du grand spectacle a la Uncharted.



Merci les Dogs, du très grand, du très lourd Uncharted..et pas besoin d'en dire plus sinon que tout possesseur de PS4 doit faire ce petit bijou.