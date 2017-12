Yo !Je me permets de faire un petit billet sur un jeu indépendant que j'ai récemment découvert et qui a attiré ma curiosité grâce ses environnements visuels et sonores. Il fera surement parti des 2-3 jeux que je ferai l'année prochaineest un titre qui peut se définir comme un Action RPG en 2D qui dispose également de phases d'exploration à la Metroïdvania.Le projet dea réussit sa campagne de financement participatif en 2015 mais ce fut délicat. En effet, les développeurs ont fait valoir leur droit d'étendre cette campagne de plusieurs jours, ce qui a permis d'atteindre le million et demi de dollars requis.En termes d'intrigue et de cadre, le jeu s'inspirera de diverses cultures, telle que la mythologie sud-asiatique. En outre, il narrera l'histoire d'une jeune fille nommée Ajna qui part à l'aventure afin de découvrir ce qui se cache autour de ses mystérieux pouvoirs.Comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous, Indivisible est doté d'une très belle patte artistique signée de la main des artistes du développeur ainsi qu'avec l'aide du studio d'animation(qui a entre autre, travaillé sur). La bande son, elle, sera composée parqui a bossé sur de nombreux jeux telles queouInitialement prévu pour cette année, l'oeuvre du studio a été décalée à 2018. Les dernières informations en date faisaient état d'une sortie en janvier 2018 mais depuis aucunes nouvelles malheureusementVous pourrez aussi jeter un oeil au site internet du studio, assez chargé en contenu.