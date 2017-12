C'est parti pour le Micro test n° 17 :Ce Xenoblade n'est pas parfait loin de la , il a pas mal de défauts techniques , notamment sa résolution faiblarde , son framerate perfectible , et c'est encore pire en mode portable ... il manque aussi pas mal d'éléments comme une encyclopédie , pour les monstres et objets a trouver , ( chose étonnante pour de monolith soft) une carte et boussole vraiment pas pratique ( une mise a jour améliore bien les choses quand même ).Bizarre de commencer un test par les choses qui fâches le + , et pourtant ... Quel plaisir j'ai pris sur ce jeu ! C'est simple , c'est mon Xenoblade préféré , et j'adore vraiment cette saga !Moi qui pensait comme beaucoup , lors des premières vidéos et photos que ce serait peut-être le Xenoblade de trop , je me suis planté sur toute la ligne !Les personnages sont vraiment nombreux , et super attachants , mêmes les méchants (très classe) ! Chacun a son "petit" truc a lui , son moment de bravoure , et sa marche très bien , notamment grâce a des cinématiques nombreuses , et réalisé façon "bon" manga ! Alors c'est clair que si ce n'est pas votre tasse de thé , il faut même pas essayer le jeu , c'est pas pour vous. ( Il fait très J-RPG à l'ancienne dans ses personnages on son scénario , c'est un peu le gros mélange de Grandia / Skies of Arcadia , et Xeno 1)La DA comme toujours avec Monolith soft explose la rétine , même avec une technique faiblarde , on à envie de faire des petits screens de partout devant ces paysages sublimes.Le scénario omniprésent en fil rouge , vous comblera du début a la fin , avec son lot de rebondissements , de twist inattendus , de moment fort en émotions , et de passages vraiment épiques.L'ost est aussi une grosse réussite , moins varié la surprenante OST de Xeno X , mais du coup beaucoup moins de choses à jeter , et il y a du très lourd ! Surement la meilleure OST de l'année si Nier Automata n'était pas la !Comme toujours avec les Xenoblade , la durée de vie énorme , j'ai passé 91 heures pour le finir , avec pas mal de choses annexes , mais il en reste encore beaucoup.Le système de combat est le gros point fort de ce Xenoblade , loin devant celui du premier et de X , au début un peu monotone , il montera en puissance au fil de l'aventure , ou ouvrant de plus en plus de possibilités , jusqu’à devenir complètement dingue avec une synergie incroyable entre tous les personnages et les lames.Les lames parlons en ... justement super système , qui ne souffre que d'un soucis , les lames rares sont vraiment rares , et comme c'est un petit peu au bonheur la chance , les dernières seront vraiment frustrantes a obtenir.Bref , vous l'aurez compris , tous ces points positifs auront su éclipser les points négatifs de mon coté , et ce Xenoblade fait parti de mes grands jeux , de cette année 2017 magnifique de jeux vidéo.Test précédents ( 2017 ) :1: Dragon Quest 8 (3DS , PS2) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/206: Zelda Breath of the Wild (NS, Wii U) : 19.5/207: Guilty gear xrd rev 2 (PS4, PS3) : 18/208: Arms (NS) : 14/209: Life is Strange ( PS4 , One , PC ) : 15/2010: OverCoocked ( NS ,PS4 , One , Pc ) : 17/2011: Sonic Mania (NS ,PS4 , One ,PC ) : 18/2012: Splatoon 2 (NS) : 15/2013: Uncharted The lost legacy (PS4) : 16/2014: PES 2018 (PS4,One,PC) : 18/2015: Mario + Lapins ( Switch ) : 17/2016: Super Mario Odyssey ( Switch ) : 18.5/2017: Xenoblade 2 ( Switch ) : 17.5/20D'autres jeux que j'ai fais mais pas eu le temps de tester :Nier Automata : 18/20 ( j'avais fais un gros test de ce jeu comme pour Zelda , et avec une fausse manip j'ai tout perdu , j'ai pas eu le courage de le refaireAssassin Creed Origin : 17/20 ( pas encore terminé )Metroid Samus Returns : 17/20Fire Emblem Echoes : 15/20The Sexy Brutal : 16/20