Note 9/10

Ce jeu adapté du comics de Joe Madureira () mais enfin le Rpg à l'honneur. Basé sur des combats au tour par tour d'une qualité esthétique et auditive très soignée et ce déroulant sur une mapmonde ou dans des donjons variés et sans pitiés, ce jeu à toute les qualités nécessaires pour vous faire passer un très bon moment.Avant de rentrer dans un donjon ou la narration de l'histoire ce met en place, le joueur à le choix de parcourir celui-ci dans 3 niveaux de difficulté(opté toujours pour ce dernier si vous êtes uneLe loot dépends évidement du niveau de difficulté du donjonL'histoire est de l'héroïque fantasy pure jus à base de démons et autres joyeusetés vampiriques; à cela s'ajoute une bonne durée de vie (compter facilement + de 50 heures de jeux pour en faire le tour car les donjons peuvent être refais plusieurs fois mais les ennemis et quêtes que vous y trouverez ne seront pas les mêmes.Attention certains coffres pourront vous faire très malLa classe des persosJe vous laisse avec cette vidéo découverte et je vous conseille fortement de l'acheté. (il est d'ailleurs en promo en ce moment)-Très belle réalisation-Personnages Charismatiques-Histoire pêchu et bien réalisée (très comics)-Intégralement en français++++ que du bohneurJamais mec !!!Enfin surement , mais j'ai pas envie