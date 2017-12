Cette semaine les sorties sont moindres, comparées à la semaine dernière sur l'eShop Nintendo Switch, on compte 8 jeux ajoutés au catalogue contre 25 la semaine passée. Parmi eux, on découvre donc l'excellent SteamWorld Heist: Deluxe Edition, Stikbold! Deluxe, ACA NEOGEO The King of Fighters 96, Mecho Tales ou encore Tactical Mind, une démo de Mighty Gulvolt Burst et j'en passe. Sur ce, je vous laisse découvrir l'intégralité des sorties du jour en images...Découvrez tous les titres en images sur le