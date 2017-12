J’ai acheté le jeu Cuphead :Voici donc les jeux Xbox One que je possède à ce jour :Je l'ai pris à la Fnac. J'avais dit qu'Okami HD était le dernier jeu que je prenais cette année, mais j'ai pas pu résisté. Je vais pouvoir tester ce qui s'annonce comme l'une des tueries de l'année...Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 12/28/2017 at 11:35 PM by link49