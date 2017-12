En y repensant bien, cette année 2017 a été exceptionnelle pour le jeu vidéo. Si pour 2016 on avait pu voir l’arrivée de Final Fantasy XV, Overwatch, The Last Guardian, Battlefield 1 ou bien encore le retour de DOOM et de Street Fighter avec son épisode V, et qu'en 2015 on a euThe Witcher 3 bien sûr, mais également Metal Gear Solid V, Rise of The Tomb Raider, Fallout 4 ou bien encore Splatoon, force est de constater que cette année est un cru exceptionnelVoici mon top 10 des meilleurs jeu de cette année 2017 :1) The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch)2) Super Mario Odyssey (Switch)3) Nier Automata (PC)4) Gravity Rush 2 (PS4)5) Resident Evil VII (PS VR)6) CupHead (PC, Xbox One)7) Forza 7 (PC, Xbox One)8.) Horizon Zero Dawn (PS4)9) ARMS (Switch)10) Sonic Mania (PS4, Switch)OTAKU UN JOUR OTAKU TOUJOURS :