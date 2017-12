Vous n'avez pas connu le premier Game Boy, et vous n'avez aucune envie de jouer en monochrome...ce serait dommage de passer à côté du superbe Mario Land 2...Rasurez Toruzz a pensé à vous et a ainsi offert une seconde jeunesse au titre, de la manière que Nintendo avait "boosté" link's awakening avec la version "DX" du titre !On se retrouve donc avec un jeu visuellement amélioré pour tiré parti des capacités de la game boy color, mais aussi avec un joli petit bonus niveau contenu à savoir l'arrivé de Luigi, avec sa physique propre !Un ajout très sympa si comme moi vous avez retourné l'original depuis sa sortie !Sur ce je vous laisse, je vais charger la rom de ce pas...Ah au fait, vous pouvez la DL, mais chut, il s'agit d'un patch à appliquer sur la rom de SML2 E U