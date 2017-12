Tests

The Evil Within 2

Retour dans le STEM...Dans TEW2, on reprend le rôle du détective Sebastian Castellanos quelques temps après les évènement de l'hopital psychiatrique Beacon.On doit donc retourner dans le STEM pour réparer les bétises de Moebius encore une fois.Côté gameplay, on a droit à quelques changements.On n'enchaine plus des niveaux, on a droit à une map centrale, en l'occurrence une ville nomée Union, plus ouverte.Un peu comme dans un Silent Hill. Et à l'instar de celui-ci, on est de temps en temps plongé "dans des niveaux" que Sebastian vit à travers d'hallucinations.La ville est fragmentée en 3 zones auquelles on accède via des terminaux, graphiquement, c'est réussi, on ne se prend pas une baffe dans la gueule mais l'ambiance générale du jeu est réussie.J'ai aimé passer du temps à fouiller les recoins de la ville, ce qui donne au jeu une bonne durée de vie.Le jeu alterne toujours shooting et stealth kill... Bien que au début du jeu pour le normal et hard, on se fera surtout les dents au couteau sur les ennemis.Le aiming étant très capricieux sans augmentation des skills.Il faudra donc souvent faire le moins de bruit possible pour surprendre ses adversaire par derrière ou au détour d'un couloir ou caché derrière une caisse.En plus d'une visée capricieuse, les hitboxes semblent complètement pétés par moments.Il n'est pas si rare de tirer sur un ennemis et ne lui causer aucun dégats.Au sniper, visée laser et même au shotgun à bout portant... malheureusement, certaines fois, ce sera des tirs à blanc.Autre point sensible, le framerate (Xbox One S)... On a plus l'impression d'être à moins de 25fps qu'en 30fps constant.Dans la section "je chipote", il y a aussi les murs invisibles... Cette technique d'un autre âge qui permettait aux devs de restreindre certaines zones au joueur.Dans TEW2, ils sont de retour... Sauf qu'en 2017, c'est un peu la loose.Pour le reste, c'est du connu, on up le héros à coup de gellée verte récoltée à même le sol sur les cadavres des ennemis, pour se l'injecter dans les veines assis dans une chaise roulante, etc...Côté histoire,TEW2 n'apporte rien de plus, si ce n'est le côté "comme par hasard"...Vous savez... ce côté qui fait que comme vous êtes le héro du premier TEW...SPOILER, SPOILER, SPOILER, SPOILER, SPOILER, SPOILER, SPOILER, SPOILER, SPOILER,il faut que votre fille soit une sorte de génie qui fait que les villains du jeu on besoin d'elle, car aucune autre enfant fait l'affaire... et que du coup, ils mettent en scène sa mort pour pouvoir l'enlever... et qu'en suite, on essaye de vous faire croire que c'est pour ça que vous étiez le héro dans le premier TEW... etc... etc...SPOILER OFFBref, on y croit moyen.Et puis, le scénar est un peu une redite du premier, il n'y a pas de surprise.Le jeu est même moins horreur que le premier malheureusement.Personnellement, je trouve qu'il n'y avait absoluement pas besoin de faire un second jeu sur cette histoire.Un scénario original aurait été plus judicieux selon moi. Inutile de refaire un RE qui revient sans cesse sur la même histoire pour au final, la déformer.En résumé,On se retrouve avec un survival horror qui n'apporte rien côté scénario mais qui reste plaisant pour autant qu'on aime se la jouer assassin de l'ombre.L'ambiance est réussie et on a même droit à quelques jump scare.Si on a aimé le premier, il n'y a pas de raison de ne pas aimer le second.+ Ambiance réussie+ Du stealth dans un survival horror+ Bonne durée de vie- Hitboxes aux fraises, aiming pas toujours top.- Framerate- Inutilité d'une suite/10Prochain jeu :