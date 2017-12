Voici une Rumeur concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Selon le revendeur danois CoolShop, le jeu Red Dead Redemption 2 sortirait le 6 juin 2018, ce qui corresponderait avec la période donnée par Rockstar. A noter que c'est ce revendeur qui avait listé le jeu Grand Theft Auto V sur Ps4 et Xbox One avant l'annonce officielle. Reste plus qu'à attendre une confirmation...Source : https://gamingbolt.com/red-dead-redemption-2-release-date-may-be-june-6-rumor