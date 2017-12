Hello les gars !



Les jeux marqués d'une * sont, à mon sens, un peu abimés (la boite surtout) mais toujours fonctionnels.



Je réside en Belgique donc les envois seront effectués via MondialRelay pour 4.50€ avec code suivi (ou la Poste si vous y tenez).



Tout est négociable !!

Tout est PAL sauf mention contraire.





PS3

- inFamous essentials -- 4.50€

- Fallout New Vegas -- 4.50€

- The Walking Dead Telltale S1 -- 5€

- Gran Turismo 5 * -- 1€

- LittleBigPlanet Karting -- 5€

- Child of Eden -- 3€

- Skyrim + extensions sur le disque cover en carton en plus -- 5€

- Uncharted 3 GOTY * -- 4.50€

- GTA V -- 10€

- Demon's Souls US -- 9€

- Rayman Origins -- 8€

- Resonance of Fate -- 20€

- Deus Ex Human Revolution UK limited edition (+artbook) -- 16€

- Dragon Age Ultimate Edition (toutes extensions sur disque) -- 16€

- Dragon Age II -- 7€

- Assassin's Creed I + Revelations pack -- 7€

- Journey Collector edition (FlOw + Flower) US -- 8€

- Resident Evil 5 GOTY (all DLC) -- 9€

- Resident Evil Revelations -- 7€

- Shadow of the Damned -- 6€

- Borderlands 2 GOTY (toutes les extensions sur disque) -- 11€

- Borderlands The Pre-Sequel -- 8€

- Dungeon Siege III -- 6€

- Asura's Wrath -- 7€

- Dragon's Dogma Dark Arisen (déblisté moi-même mais jamais jou) -- 10€

- Valkyria Chronicles -- 9€



PS2



- Shadow of the Colossus (edition limitée, boite en carton légèrement abimée sur le coin) -- 13€

- Star Ocean 3 -- 13€

- Wild Arms 5 -- 15€

- Silent Hill 2 édition limitée en carton -- 8€

- Drakengard -- 5€

- Okami -- 10€





PS1



- Parasite Eve 2 Platinum -- 10€

- Metal Gear Solid 1 -- 9€



PSP

- Me and my Katamari -- 5€



PS4

- The Order 1886 -- 9€

- Tales from the Borderlands -- 8€



DS

- Pokemon HeartGold PAL FR (boite+notice+jeu) + Diamant (jeu uniquement) -- 17€



PC

- Alan Wake Collector Edition (code steam expiré) - 10€



Livres & Mangas

- Gundam Seed 1 à 5 FR (full) - 20 €

- Death Note 1 à 5 FR - €

- Les 4 romans Mass Effect 9€ le tout, certains en anglais et d'autres en français



Consoles :

- GBA SP sans chargeur (c'est le même que la DS tank pour info) + Yoshi's Island en loose. -- 10€



Hésitez pas à demander ici pour des photos !