Bonsoir à tous, ma soeur va me donner sa TV 4K mais celle-ci n'est pas compatible HDR.Je voudrais savoir si investir dans un PS4 Pro est déconseiller sans le HDR ou si cela n'a pas d'importance ?Le constructeur de la TV peut-il ajouter l'HDR via une MAJ du logiciel ?La TV en question est celle-ci : https://www.philips.fr/c-p/49PUH6101_88/6000-series-televiseur-led-smart-tv-ultra-plat-4k-avec-pixel-plus-ultra-hd Merci d'avance

Like

Who likes this ?

posted the 12/28/2017 at 06:35 PM by link571