Mon Bordel Perso

Bonjours à tous ! Comme vous tous, j'étais un des ces gens qui achetent DAY ONE. Mais Final Fantasy XV et Zelda m'ont officiellement dégoutés des DLC. C'est pourquoi, et ce depuis un bon moment, j'attends les versions completes ou GOTY.L'intérêt ? Avoir des jeux à bon prix, complet et dans une version physique principalement ! Même si je fais pas partis des premiers joueurs, au moins j'aurais le jeu dans sa version final, avec tous les patchs.10 éme - Little Nightmares :Alors oui, il y a eu une édition compléte, mais sans le dernier dlc dans le blu ray. Je préfére avoir tout dans le cd, comme ca le jour ou les serveurs seront fermés, j'aurais pas de probléme pour récupérer des données additionnels.9 éme - Uncharted 4 :L'idéal, avoir les dlc du multi et le stand alone The Lost Legacy8 éme - Dishonored 2 :Idem que Uncharted 4, avoir les dlc et le stand alone La Mort de l'Outsider7 éme - Dragon Quest Heroes : Le Crépuscule de l’Arbre du Monde et Dragon Quest Heroes II : Les Rois Jumeaux et La Fin de la Prophétie :Pour le premier, le DLC Set d'armes de gluants DRAGON QUEST HEROES.Et le second, tous les dlcs.6 éme - MASS EFFECT ANDROMEDA :Alors oui je sais le jeu n'a pas vraiment une bonne réputation, mais j'ai envie de le faire.5 éme - Gravity Rush 2 :Et avec les tous les dlc, dont L'Arche du temps.4 éme - Deus Ex : Mankind Divided Director's Cut :Alors oui il sera offert au PSN de janvier, mais avoir la total je suis pas contre.3 éme - Tales of Zestiria et Tales of Berseria :Un peu à la maniére de la compilation Tales of Xillia sur ps3, avec tous les dlc.2 éme - Nioh Complete Edition :Alors oui il existe, mais que en numérique !1 er - Nier Automata :Je termine par le meilleur ! J'ai tellement pris mon pieds sur le premier que j'attends cette édition avec impatience !Voila mon classement ! Alors je suis réveur, je sais que certains ne sortirons jamais (enfin pas dans cette génération de console) mais si j'ai déja certain je serais content ^^