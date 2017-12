Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose de découvrir le nouveau mode de jeu arrivé gratuitement le 22 décembre sur Gran Turismo Sport, et il s'agit enfin du mode GT où carrière si vous préférezEnfin un mode solo, mais est il à la hauteur où tout simplement bâclé...Merci de partagez les frérots

posted the 12/28/2017 at 04:25 PM by koopaskill