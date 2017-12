Salut, voila pour le dernier jour sur là bêta de MHW, j'ai essayer de me faire le Rathalos sur la quête du Grand Jagras en finissant la quête le plus vite possible!Tout s'est bien passé jusqu'à la fin ou il m'a mis tellement cher et puis c'te fail avec les 4 flash....Dommage car c'était une partie quasi parfaite!J'ai fais ça pour le fun car je ne suis pas non plus un adepte de speedrun, voilà pourquoi je n'ai pas tenter de faire mieux même si c'est largement possible pour ma part.Pour ma part, je suis entièrement satisfait en ce qui concerne le gameplay, j'ai un peu moins de mal avec la map de la forêt que je trouve assez labyrinthique au départ, faut dire qu'on se perd assez vite et les Navicioles qui ne font pas toujours leur boulot.Vivement le 26 Janvier !!