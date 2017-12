Le nouvel opus de la serie de J-RPG grandement inspirée de Mad Max, Metal Max Xeno sortira sur PlayStation 4 et PS Vita le 19 Avril au Japon.Il y aura 2 editions physiques, la standard et la limited qui contiendra une OST et un bonus book avec plein d'infos et artworks sur le jeu, une histoire préquelle, mais aussi des infos sur le premier Metal Max sur Nes et l'opus Dreamcast annulé.Deux nouveaux personnages ont été devoilé, Dylan le chef d'un gang de voyou qui verra ses compagnons se faire tuer sous ses yeux lors de l'attaque de la Iron Base au debut du jeu et Maria, une femme soldat qui verra aussi sa brigade se faire anéantir sous ses yeux.