Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Tout d'abord, Splatoon 2 a dépassé les ventes totales du premier sorti sur WiiU au Japon. 1 668 466 pour Splatoon 2 contre 1 532 079 pour Splatoon. De plus, la Nintendo Switch fait mieux que la Ps2 depuis leurs lancements respectifs. En effet, de mars à décembre, Nintendo a écoulé 3 258 083 de Nintendo Switch et Sony avait écoulé 3 016 622 de Ps2 à l'époque. Reste à voir si la Nintendo Switch fera une aussi belle carrière...Source : https://www.gonintendo.com/stories/298712-japan-splatoon-2-surpasses-splatoon-total-sales-switch-officia

posted the 12/28/2017 at 09:54 AM by link49