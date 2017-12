L'année 2018 s'annonce assez énorme, du coup difficile de jouer à tout.Perso j'ai abandonné Steam pour le moment, je ne joue plus qu'à Starcraft 2 sur mon PC.Ma PS2, ma PSP, ma PS3, ma 360, ma 2DS...sont soit éteinte, soit débrancher.Impossible de jouer à tout.Du coup je ne me sers plus que de ma PS4 et la ma Switch, 95% du temps.Comment vous faites pour jouer à tout?A autant de consoles pour certains?A moins que vous en privilégiez aussi certaines?L'année 2018 rien que sur PS4 et Switch...il va y avoir de quoi faire.