Quel avenir pour la Switch ? Vous avez 4 h .......



Non plus sérieusement , Ayant le trio One , ps4 , Switch ( apres pour être honnête ma one fais plus office de décor qu'autre chose , ma Switch a repris du poil de la bête Avec Mario car elle crevait la dalle depuis zelda en croisant les doigts pour 2018 , seul ma ps4 me nourrie tout au long de l'année depuis 4 ans sans interruption )



Mais honnetement je l'ai mis Day one pour zelda et Mario que j'ai apprécié énormément , un peu moin Mario pour être honnête mais si il reste extra , ( ce que je considère POUR MOI être les deux plus grosse cartouche de Nintendo , et donc j'ai peur d'avoir fais le top et que derrière pas grand chose pour les p ô haine années )



Quel avenir en terme de jeux , pensez vous qu'elle aura une blinde de jeux comme la ps4 ?



Sur ps4 on a eu une belle années 2016 , une extraordinaire année 2017 et l'année 2018 semble être aussi folle que 2017 ,



Je me demande si ma Switch va nous gâter ou pas , j'ai l'impression que l'on a pas trop d'informations sur le planning des jeux , avez vous des infos de votre côté d'une part ? Et avez vous confiance en Nintendo pour leur console et le suivi ?



J'attend vos retours camarade