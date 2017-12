Hello à tous ,



J'espère que tous le monde va bien et que vous passez d'excellente fêtes de fin d'années ,



J'ai une question qui me turlupine ,



En effet je me pose la question sur ce qu'est la Switch au yeux de Nintendo .... ?





je me tâté et me demandais si Nintendo considérer la Switch comme leur console de salon et en même temps leur console portable ..... ou bien seulement comme une console de salon ( portatif ) et qu'il sortirait donc le successeur de la 3ds .



Car en l'état si la console et censé avoir une double casquette , ils ( Nintendo ) se tire une balle dans le pied en mettant de côté un marché entier ....



Qu'en pensez vous ?