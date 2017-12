Tout est dans le titre ! Pour une question très simple, quel est votre Mario 3D préféré ?Pour ma part, Super Mario 64 a été pendant longtemps mon épisode préféré, mais je crois qu'il vient d'être détrôné parL'ayant eu récemment pendant les fêtes je suis actuellement émerveillé par autant d'idées créativement géniales ! Il révolutionne moins que son ainé mais c'est pour moi l'aboutissement en même temps que le renouveau de la série. Comme l'a été Breath of The Wild (dans une plus grande mesure)J'aime aussi beaucoupqui n'est pas loin de mon top 10 ever. Et j'ai passé de merveilleux moments sur, l'opus dont je suis le plus nostalgique.Pas fait Galaxy 2 et 3D World.La parole est a vous !