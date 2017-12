Le Galaxy Note 8 peut ne plus se rallumer ni se recharger si sa batterie tombe à 0%. Plusieurs utilisateurs de la phablette sont concernés par ce problème. Samsung est au courant de la situation, et recommande aux personnes concernées de renvoyer leur téléphone pour un échange. Un souci particulièrement gênant, que l’on espère voir résolu rapidement.Le Galaxy Note 8 peut être échangé à neuf s’il est touché par ce problèmeTout du moins, c’est ce que l’on croyait jusqu’à présent. Bien sûr, ce nouveau modèle ne présente pas de risque d’explosion de batterie. Cependant, en cette fin d’année 2017, le Note 8 commence à révéler ses propres faiblesses. Après un premier bug provoquant le gel du Galaxy Note 8 à l’ouverture de l’application Contacts, un nouveau problème encore plus embêtant frappe un certain nombre d’utilisateurs.Plusieurs possesseurs de Note 8 rapportent en effet que leur Galaxy Note 8 ne se rallume plus et ne peut plus être rechargé si sa batterie tombe à 0%. Samsung est au courant du problème, et conseille aux personnes concernées de renvoyer leur appareil pour un échange à neuf. Pour l’heure, on ignore la cause du problème et le nombre d’unités affectées. Quoi qu’il en soit, ce scénario est anxiogène et la plupart des possesseurs de Galaxy Note 8 vont probablement prendre soin d’éteindre ou de mettre en charge leur smartphone avant qu’il ne tombe à 0%. Espérons que Samsung trouve rapidement une solution définitive à cet étrange problème.La batterie de mon Galaxy S4 a beau avoir du mal désormais, au moins il redémarre même s'il tombe à 0%, une fois rechargé.