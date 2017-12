Voici une Information concernant le jeu Deep Down :Il faut remonter au 25 décembre 2014 pour voir la dernière mise à jour officielle de Capcom pour ce titre. Depuis, Capcom n'a plus communiqué dessus. Ca fait donc trois ans que nous sommes sans nouvelle de jeu. Reste à savoir si le jeu est toujours en dévellopemment, ou si le projet a été annulé...Source : https://www.true-gaming.net/home/358166/

Who likes this ?

posted the 12/27/2017 at 08:48 PM by link49