Voila je ne suis pas du tout jeu indé (ni jeu demat ) mais profitant des soldes sur le playstation store l'an dernier j'avais chopé Limbo et Inside pour pas grand chose.

J'ai bien fais, j'ai adoré ce jeux, ils sont très intelligent,d'un gameplay simple (juste 2 touches) on a l'impression de faire pas mal de choses finalement.

J'ai trouvé Limbo un peu plus difficile et j'ai regardé la soluce 2 ou 3 fois alors qu'en fait souvent c'était juste une histoire de timing.Bref quelques casses têtes, quelques moments de stress ces 2 jeux sont excellent.J'ai préféré Inside pour sa réalisation, son ambiance et j'ai trouvé quelques idées géniales , puis le jeu passe tout seul.

Bref si vous avez des jeux dans le style a conseillé je vous ecoute.J'ai pensé a Little Nightmare .