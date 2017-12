Jeux Video

Question rapide.J'ai commencé l'aventure y'a peu et j'ai actuellement 5-6h au compteur.Mais je pense rencontré un étrange bug ou alors y'a un truc que j'ai pas capté.Les points d'expérience pour la construction sont obtenus uniquement dans les maisons que l'on construit ou également dans l'ensemble de la ville ?Parce que genre j'ai des barrières censées me rapporter 50 points mais j'ai beau en placer, elles me donnent rien.Je trouverais ça con de construire des barrières dans une maison, donc est-ce un bug ou alors ça rapporte uniquement si je fais tout le tour de la ville avec ?Même question pour les panneaux. ça rapporte quand j'en pose un dans une maison mais pas en dehors.(évidemment, je suis toujours dans la zone jaune quand je construit)