Bon j'ai lancé le jeu hier (enfin), et wow cette grosse claque, mais... mais... ce n'est pas le sujet de l'articleUn truc assez chelou est qu'il m'est impossible de régler les L2/R2 en vision gauche et droite, chose qu'on pouvais faire dans GT5 et 6, mais la bizarrement ça marche pas et quand je le fait ça se sauvegarde pas, par contre je peux mettre ces commandes à d'autres touches!!J'ai zappé un truc ou bien? Vraiment chelou qu'on ne peut faire un truc aussi basique qui fut déjà présent dans GT5 et 6, on pourrais penser que c'est un bug mais peut etre que c'est voulu, quelqu'un d'autres dans la meme situation? Me dite pas que je suis le seul etre sur cette planète qui utilise les R2/L2 pour ces fonctions lol