En tant que développeur indépendant depuis 2016, je ne suis pas encore bien implanté dans le milieu. Je ne compte pas NChans Profile qui fut un test, ma seconde app NChans Style n'a pas fonctionné comme je l'espérais et cela est dû à un manque de mise en avant parce que les téléchargent sont propres à mon entourage (proche, artistes etc...).2018 je compte développer et peut être publier des projets plus ambitieux autour de mes personnages, en utilisant notamment Unity, et qui je l'espère toucheront plus de personnes. Ici vous avez en anglais mes plans détaillés. Pour résumer, j'ai été encouragé à produire un roman visuel (visual novel). Ce genre de jeu narratif conviendrait à mes personnages. J'ai actuellement 3 projets de visual novel dont NChans Story le plus gros projet. Je commencerais le développement d'ici janvier, le temps d'obtenir des réponses d'artistes.Un petit prototype sous Unity pour mes partenaires.Mon autre projet est un jeu de plateforme 2D, pour l'instant intitulé simplement "NChans", dont je commencerais prochainement son développement toujours sous Unity, après avoir investir sur l'Unity Asset Store pour la programmation (en gros le moteur du jeu).Pendant ce temps il y a NChans Jump qui est actuellement en développement, ça sera un simple jeu mobile à scoring avec les NChans. Le plus gros a été fait, le développement se terminera je l'espère en janvier/février pour une sortie au printemps.J'espère pouvoir partager tout ça très vite. J'aurais l'occasion de revenir avec plus d'informations sur NChans Jump.