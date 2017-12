Gintama Rumble : Une sorte de Musou, mais à la sauce Bandai Namco, cela donne quoi de prime abord ?

Bandai Namco est en train de concevoir un « Samurai Ransen Action » pour les consoles de Sony Interactive Entertainment, Gintama Rumble. Qu'est-ce ? Une sortie de Dynasty Warriors se basant sur la licence Gintama. Nous avons eu la chance d'avoir une manette entre nos mains, nous avons sorti notre katana de son saya (fourreau), il est temps de vous livrer nos premières impressions.



Du déjà-vu et du redondant...



Tout d'abord, visuellement, c'est très inégal. Alors oui, nous avons eu affaire à un jeu qui est toujours en développement dans les studios nippons, les graphismes peuvent encore évoluer, mais pour le moment, ça manque de vie. Et pour cause, les décors sont extrêmement vides, et les textures sont plates. Nos yeux prennent du plaisir avec la modélisation des personnages qui est vraiment au poil. Le rendu des protagonistes est bon, un aspect animé se dégage de l'image. Le point qui a su nous impressionner ? Les nombreux opposants exhibés. Le jeu ne rame pas, c'est fluide, c'est propre, What else?



Nous avons pris le contrôle de Gintoki Sakata, qui est vraiment nerveux. Dans l'ensemble, la prise en main est électrique. Pour ne pas changer, le joueur bourrine les touches pour amorcer diverses offensives et combos afin de massacrer rapidement tout un tas d'ennemis. Petit problème dans les parages, les adversaires manquent clairement de répondant, un brin d'ennui se fait ressentir au bout de quelques secondes. Néanmoins, et en cas de difficulté, une touche donne la possibilité de déclencher une force titanesque qui bascule l'environnement dans un ton noir et blanc, donnant un aspect tragique aux combats. Une jauge de puissance gonfle au fil des coups et donne la faculté de lancer une ultime attaque survoltée pour ne laisser aucun répit. Bref, vous l'aurez compris, ça pulse sans arrêt.



Pour le moment, Gintama Rumble est intéressant (car son gameplay est assez vif), mais manque de ce je-ne-sais-quoi pour convaincre. Du déjà-vu et du redondant... Pour être francs, la phase à laquelle nous avons joué a du mal à nous émoustiller. Pour le coup, nous sommes curieux de voir ce que cette production nous réserve concrètement afin de vous livrer un avis définitif et posé.