Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Famitsu a publié son classement des dix jeux meilleurs jeux de l’année :10. Super Famicom Mini9. Animal Crossing : Pocket Camp - Mobile8. Monster Hunter XX - 3DS/Nintendo Switch7. PlayerUnknown’s Battlegrounds - PC/Xbox One6. Resident Evil 7 - PC/Ps4/Xbox One5. Super Mario Odyssey - Nintendo Switch4. Splatoon 2 - Nintendo Switch3. NieR : Automata - PC/Ps42. Dragon Quest XI - Ps4/3DS1. The Legend of Zelda : Breath of the Wild - WiiU/Nintendo SwitchÇa n'étonnera plus personne...Source : https://www.gonintendo.com/stories/298614-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-wins-famitsu-s-game-of-the-ye