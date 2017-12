Voilà,l'univers des PC Portable ! on s'y perd vraiment,les prix...les caractéristiques,personne n'arrive à se mettre d'accord sur un modèle,"Top à ce prix ! " "Moué bof" du coup je suis perduJe suis prêt à allé jusqu'à 399 euros,puis-je avoir ce que je demande pour moins ? ou puis-je avoir beaucoup mieux pour 50,75,100 euros de plus !?En gros,je demande un pc suffisant pour bien surfé sur Internet,le minimum de bureautique,pas une merde mais pas une bête de course qui ferait tourné Skyrim en Ultra.J'aimerais déjà un pc pour joué convenablement à Football Manager 2018.Dois-je attendre les soldes de Janvier ? etc' etc' et sur quel marque prendre pour obtenir un pc de bonne qualité niveau matériaux et fiabilité.Merci à tousJ'ai vu ça sur Dealabshttps://www.dealabs.com/bons-plans/pc-portable-156-hp-15-bs075nf-hd-core-i5-7200u-1to-de-hdd-4go-de-ram-windows-10-1144026