Bonjour, j'aimerais solliciter votre opinion ou aide. Déjà recevez-vous vos jeux achetés (un ou deux à la fois) dans de simples enveloppes cartonnées étroites, serrant le jeu à l'intérieur et sans rien pour le protéger (papier-bulle ou autre protection même légère) ? J'avais aussi entendu parler de souci avec Amazon avec des produits vendus neufs mais qui seraient en fait reconditionner... ce que je soupçonne avec un jeu récemment acheté.



J'ai acheté un jeu neuf sur PS4, Tales of Berseria, en promotion directement sur la boutique Amazon (et non un vendeur tiers ou une boutique tierce). D'abord, je l'ai reçu en piteux état. L'enveloppe cartonnée a subi des chocs, comme le jeu n'avait aucun protection, la boîte est bien enfoncée. Impossible de la remettre normalement, il faut faire avec, heureusement, elle n'a pas l'air cassée. Cependant, je garde volontairement le jeu tout neuf sous blister, pour un renvoi éventuel.



Je n'achète vraiment pas souvent chez eux, il y avait une promotion, pourtant ce n'est pas la première fois que j'ai des emballages aussi simplistes et pourris d'Amazon, reçus parfois défoncés voire ouverts ! Même la FNAC voire Micromania à côté soignent mieux leurs envois bien qu'imparfaits. C'est la dernière fois que j'achète chez eux, à moins qu'une réception dans un relais plutôt que chez soi améliore ceci ? Des avis ?



Mais le pire arrive.



Ensuite, j'ai l'impression que la boîte est anormalement légère, j'ai l'impression qu'il n'y a que le disque à l'intérieur (qui semble d'ailleurs s'être décroché avec les chocs et l'enfoncement de la boîte).

Pour ceux qui possèdent le jeu (Tales of Berseria), confirmez-vous qu'il n'y a bien que le disque à l'intérieur, mais nul manuel ou autre documentation ou papier ?



Enfin, cerise sur le gâteau, olive sur la pizza ou champignon de sucre sur la bûche, comme vous le voulez, j'ai constaté que le blister n'a pas le liséré officiel "PlayStation 4" ! Le blister est portant propre et à l'air original (pliures typiques nettes, propres, etc.), rien à voir avec les pseudo-blisters de reconditionnement refermés par chauffage. Mais le liseré manque, et en passant dans une boutique qui vend le jeu, j'ai constaté que le liseré PS4 est bien existant ! Donc c'est forcément un reconditionnement non ? N'est-ce pas une forme d'arnaque ? Pensez-vous que je puisse contester et le faire échange sans surcoût ?



Heureusement la seule ombre au tableau de ces vacances... Je vous remercie beaucoup par avance pour vos réponses et vos avis !

Volvic