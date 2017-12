Yoji Shinkawa (tous les MGS, les deux ZoE, Policenauts)Kenichirō Imaizumi (MGS2, 3, 4 et V, Silent Hill 1 et 2, Suikoden 1 et 2, Vandal Hearts...)Ayako Terashima (MGS V)Akio Sakamoto (MGS V, Peace Walker...)Daizaburo Nakamura (MGSV, Peace Walker...)Yuta Hoshino (MGSV, Peace Walker...)Nozomu Takeuchi (MGSV)Hideki Sasaki (MGS 1, 2, 3, 4 et V, Peace Walker...)Yasuhiro Ikoma (MGS3, 4 et V Peace Walke, Zoe2, PT...)Ludvig Forssell (MGSV, PT)Takaaki Ishikawa (MGSV)Fumito Miyauchi (MGS, ZoE2, MGS3, MGSV, Peace Walker)Hiroyuki Nakayama (MGSV)Akira Inamura (MGSV)Kohei Ishiyama (MGSV)Makoto Abe (MGSV)Kazuya Adachi (MGSV)Satoshi Matsuno (MGS3, 4 et V, Peace Walker)Takehiro Nomura (MGS3, 4 et V, Peace Walker)Takayuki Uchida (MGSV, Peace Walker)Hiroaki Arai (Suikoden 4 et Tactics, MGSV)Masaki Saito (MGSV)Jackie Tan (MGSV)Yasuhiro Kawakami (MGS4 et V)Chihoko Uchiyama (MGS3, 4 et V, Peace Walker, ZoE2)Et ils y sont pas tous je suppose. Là je parle uniquement de ceux que l'on voit dans le générique de fin de Horizon et ceux connu par certains sites.