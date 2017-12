Petit partage de deux morceaux d'un groupe (Pisces Rising) qui fait de magnifiques reprises avec orchestre et parfois chœurs.



Tout d'abord, ils viennent de mettre en ligne leur version de Gerudo Valley. Très très belle version, avec piano et flûte en plus de l'orchestre.







Et là, attention chef d'oeuvre ! Leur version de Light of the Seven (Game of Thrones) dépasse l'originale grâce à sa puissante orchestration et à ses choeurs !