Voici des Rumeurs autour du jeu Pokemon sur Nintendo Switch :L'équipe de localisation chinoise aurait déjà terminé la traduction du script. Il n'y aura pas de nouvelles Mega-Evolutions. Les Z-Moves feraient leurs retours et utiliseraient maintenant le contrôle de mouvement des Joy-Cons. L'intrigue centrale tournerait autour du conflit entre tradition et innovation. La région serait inspirée de l'Espagne ou de l'Italie. Le titre sortirait en décembre prochain ou début 2019 au plus tard. Enfin, le jeu comporterait un nouveau système de combat simplifié comparable à celui des jeux Digimon World. En gros, il utiliserait un style de combat en temps réel dans lequel les coups seraient sélectionnés via le menu et inclurait l'option d'attaquer ou de bloquer les mouvements de votre adversaire. Il serait également comparable au système de combat du jeu Pokken Tournament...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-first-alleged-pokemon-gen-viii-details-surface.12771/